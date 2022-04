Mercati cauti. Positiva Parigi con le elezioni presidenziali

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Sulla borsa di Milano spiccano la performance positiva di Prysmian, con Credit Suisse che ha portato la raccomandazione a "Outperform" da "Neutral" e prezzo obiettivo a 35 euro da 33, e quella negativa di Moncler, in pesante ribasso dopo che RBC ha tagliato il prezzo obiettivo a 60 euro da 61 euro precedente. Dopo i forti guadagni delle scorse sedute, rintracciano Banco BPM e Atlantia (JPMorgan ha ripreso la copertura sul titolo con la raccomandazione di "Neutral" e prezzo obiettivo a 20 euro).

In buon rialzo la borsa di Parigi, impattata dalle elezioni presidenziali con il testa a testa fra Emmanuel Macron e Marie Le Pen al ballottaggio. "Con Macron che detiene solo un piccolo vantaggio nei sondaggi su Le Pen, l'esito delle elezioni legislative di giugno, tanto quanto il secondo turno delle elezioni presidenziali del 24 aprile, sarà fondamentale per le finanze pubbliche francesi nel determinare se il paese avrà un presidente concentrato sulle riforme e in grado di governare con una maggioranza parlamentare", afferma Thomas Gillet, direttore associato per le valutazioni del settore pubblico e sovrano presso Scope Ratings.

Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,21%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.957,7 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-4,26%), che ha toccato 94,07 dollari per barile.



Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,40%.



Tra le principali Borse europee tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,43%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,46%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,78%.



Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 27.067 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,27%); come pure, poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,66%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Iveco Group (+4,49%).



Acquisti a piene mani su Prysmian, che vanta un incremento del 4,11%.



Effervescente Leonardo, con un progresso del 4,06%.



Denaro su Unicredit, che registra un rialzo dell'1,86%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -5,21%.



Sessione nera per Moncler, che lascia sul tappeto una perdita del 3,75%.



In perdita Saipem, che scende del 2,91%.



Soffre Atlantia, che evidenzia una perdita del 2,67%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire Tecnimont (+3,48%, dopo il nuovo contratto negli USA da 185 milioni di dollari), Autogrill (+2,07%), B.F (+1,99%) e ENAV (+1,76%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power, che ottiene -2,88%.



Pesante Zignago Vetro, che segna una discesa di ben -2,48 punti percentuali.



Seduta negativa per Intercos, che scende del 2,41%.



Sensibili perdite per Sanlorenzo, in calo del 2,17%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Lunedì 11/04/2022

02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,9%; preced. 8,8%)

02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 0,9%)

08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)

08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso 2,1%; preced. 3%)



Martedì 12/04/2022

00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,8%).