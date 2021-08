Mercati cauti. Milano si allinea

1 Minuto di Lettura

Venerdì 27 Agosto 2021, 14:30







(Teleborsa) - Si muovono con cautela le borse europee e Piazza Affari, che si riallinea agli altri mercati dopo aver fatto poco meglio in mattinata. Ad ispirare prudenza l'imminente meeting dei banchieri centrali a Jackson Hole ed il discorso di apertura del Presidente della Fed Jerome Powell atteso alle ore 16.



L'Euro / Dollaro USA è fermo e riporta una variazione poso significativa pari a +0,04%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.795,2 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,99%.



Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +107 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,66%.



Nello scenario borsistico europeo piatta Francoforte, che tiene la parità, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,24%. A Milano, il FTSE MIB si posiziona a 25.897 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM (+1,38%), Interpump (+1,28%), Inwit (+1,19%) e DiaSorin (+0,92%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Italgas, che prosegue le contrattazioni a -0,64%.



Tentenna Telecom Italia, che cede lo 0,55%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Tamburi (+3,42%), Brunello Cucinelli (+2,56%), dopo i risultati semestrali, Ferragamo (+2,50%) ed Esprinet (+2,31%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su B.F, che prosegue le contrattazioni a -1,98%.



Sotto pressione MARR, con un forte ribasso dell'1,54%.



Soffre GVS, che evidenzia una perdita dell'1,32%.



Preda dei venditori Technogym, con un decremento dell'1,25%.