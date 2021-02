© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, con l'attenzione degli investitori concentrata su trimestrali e dati macro americani: PIL, ordini beni durevoli e sussidi di disoccupazione.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,223. Perde terreno l'oro, che scambia a 1.787,7 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,94%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 63,43 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +101 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,76%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,20%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,40%, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 25.138 punti.Buona la performance a Milano dei comparti petrolio (+1,44%), chimico (+1,10%) e media (+0,92%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-1,83%), costruzioni (-0,91%) e beni industriali (-0,85%).Tra idi Milano, in evidenza Tenaris (+13,97%), Intesa Sanpaolo (+1,60%), ENI (+1,17%) e Generali Assicurazioni (+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -8,98%.Tonfo di Telecom Italia, che mostra una caduta del 2,70%.Calo deciso per CNH Industrial, che segna un -1,55%.Sotto pressione A2A, con un forte ribasso dell'1,54%.Tra i, De' Longhi (+2,88%), Mediaset (+2,67%), Sanlorenzo (+2,66%) e GVS (+2,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Webuild, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.Lettera su FILA, che registra un importante calo del 2,08%.Affonda Saras, con un ribasso del 2,07%.Crolla Technogym, con una flessione del 2,02%.