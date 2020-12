© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rallentano sul finale le principali borse europee, seguendo l'indebolimento di Wall Street, dopo aver aggiornato i massimi storici.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,225. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,68%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,94%.Lieve peggioramento dello spread, che sale a +109 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,52%.pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,21%, in primo piano Londra, che mostra un forte aumento dell'1,55%. Piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,42%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 22.259 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 24.238 punti, sui livelli della vigilia.Vendite al dettaglio (+2,62%), alimentare (+2,00%) e beni per la casa (+1,10%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti immobiliare (-1,33%), tecnologia (-0,67%) e utility (-0,53%).di Milano, troviamo Atlantia (+2,54%), Campari (+1,92%), Moncler (+1,15%) e Ferrari (+1,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -1,35%.In rosso Pirelli, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,22%.Tentenna CNH Industrial, con un modesto ribasso dello 0,90%.Giornata fiacca per STMicroelectronics, che segna un calo dello 0,89%.di Milano, MARR (+4,07%), Ferragamo (+3,45%), La Doria (+3,14%) e Banca Farmafactoring (+2,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sesa, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.Crolla Tinexta, con una flessione del 2,55%.Vendite a piene mani su Salini Impregilo, che soffre un decremento del 2,30%.Piccola perdita per UnipolSai, che scambia con un -0,9%.