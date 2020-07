Mercati cauti. Milano si allinea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.802,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 40,5 dollari per barile.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +165 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,19%.performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,37%, e giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,24%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 22.176 punti.Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,29%); senza direzione il FTSE Italia Star (+0,07%).Tecnologia (+2,76%), utility (+1,63%) e sanitario (+0,48%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-1,37%), alimentare (-1,21%) e bancario (-1,05%).di Milano, troviamo STMicroelectronics (+3,09%), UBI Banca (+2,01%), Enel (+1,88%) e Italgas (+1,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su CNH Industrial, che ottiene -2,48%.Sotto pressione Banco BPM, che accusa un calo dell'1,75%.Scivola Atlantia, con un netto svantaggio dell'1,64%.In rosso Unicredit, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.Tra i, Piaggio (+3,27%), El.En (+2,49%), Acea (+2,44%) e Tamburi (+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Popolare di Sondrio, che continua la seduta con -3,29%.Sensibili perdite per ASTM, in calo del 2,76%.In apnea Banca Ifis, che arretra del 2,16%.Spicca la prestazione negativa di Autogrill, che scende dell'1,69%.