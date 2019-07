Mercati cauti. Milano si allinea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, così come Piazza Affari, con gli investitori che sembrano voler deliberatamente ignorare il deludente dato del PIL della Cina, che nel 2° trimestre ha registrato laSotto i riflettori sempre le Banche Centrali, mentre aumentano le probabilità di un taglio del costo del denaro da parte della Fed nell'incontro di fine mese.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,127. L'Oro riporta una variazione pari a +0,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 60,21 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +195 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,68%.piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,23%, poco mossa Londra, che mostra un -0,01%, invariata Parigi, che riporta un misero -0,13%.sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che rimane a 24.189 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,12%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,58%).In luce sul listino milanese i comparti sanitario (+1,39%), automotive (+0,96%) e costruzioni (+0,88%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto bancario, che riporta una flessione di -0,79%.di Milano, troviamo Amplifon (+1,94%), Recordati (+1,84%) dopo l'accordo con Novartis, Azimut (+1,48%) e Pirelli (+1,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su UBI Banca, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Vendite su Fineco, che registra un ribasso dell'1,42%.Seduta negativa per Banco BPM, che mostra una perdita dell'1,33%.Sotto pressione Ferragamo, che accusa un calo dell'1,24%.Al Top tra le azioni italiane a, Banca Ifis (+4,61%), Falck Renewables (+2,94%), RCS (+2,62%) e Reply (+1,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con -2,64%.Scivola Ivs Group, con un netto svantaggio dell'1,67%.In rosso Credem, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,48%.Spicca la prestazione negativa di Rai Way, che scende dell'1,47%.Giornata importante sia per Banca Carige sia per Astaldi.