Mercati cauti. Milano chiude sulla parità

(Teleborsa) - Si chiude con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. La seduta è stata contraddistinta da spunti e volumi limitati, complice la chiusura per festività di Wall Street. Sulla Borsa di Milano si sono messi positivamente in luce il settore healthcare, con gli ottimi rialzi di Diasorin e Amplifon, e quello energetico, con Eni e Tenaris tra i migliori titoli. Deboli le banche, su cui pesa un'indiscrezione del Financial Times secondo cui la BCE starebbe cercando un modo di evitare che le banche guadagnino extraprofitti grazie allo schema di prestiti legati alla pandemia, una volta che inizierà ad aumentare i tassi di interesse.



Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,042. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.806,9 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,67%.



Lo Spread peggiora, toccando i +190 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,24%.



Tra gli indici di Eurolandia piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,31%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,89%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,40%.



Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 23.369 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,13%); come pure, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,18%).



Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,63 miliardi di euro, in calo del 31,39%, rispetto ai 2,37 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,47 miliardi.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo DiaSorin (+3,72%), Tenaris (+3,65%), ENI (+2,40%) e Ferrari (+2,39%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Saipem, che ha archiviato la seduta a -6,94%.



Preda dei venditori Intesa Sanpaolo, con un decremento del 2,40%.



Si concentrano le vendite su STMicroelectronics, che soffre un calo dell'1,87%.



Vendite su Banco BPM, che registra un ribasso dell'1,85%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Alerion Clean Power (+3,43%), Mfe A (+3,34%), Ariston Holding (+2,76%) e Carel Industries (+2,55%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Fincantieri, che ha terminato le contrattazioni a -2,65%.



Sensibili perdite per Reply, in calo del 2,31%.



In apnea doValue, che arretra del 2,26%.



Seduta negativa per Banca MPS, che mostra una perdita del 2,22%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Lunedì 04/07/2022

08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 2,7 Mld Euro; preced. 3 Mld Euro)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 36,7%; preced. 37,2%)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 1%; preced. 1,2%)



Martedì 05/07/2022

02:45 Cina: PMI servizi Caixin (preced. 41,4 punti)

08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%).