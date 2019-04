Mercati cauti. Focus su riunione BCE e vertice europeo sulla Brexit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono positive le principali borse europee che mostrano moderati guadagni nel giorno in cui, mentre gli investitori si concentreranno sulle parole delAltro appuntamento clou della giornata è con ilche si appresta a dire sì alla richiesta della premier britannica Theresa May di posticipare di nuovo la data sull'uscita dall'Ue, già rinviata dal precedente 29 marzo al 12 aprile., che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,127. Piatto l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.304,3 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,41%.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,09% a quota +240 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,40%.guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,46%. Debole, invece, Londra -0,07%. Parigi, segna un incremento marginale dello 0,34%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 21.709 punti.Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+0,94%), materie prime (+0,91%) e immobiliare (+0,74%).di Piazza Affari, ben comprata STMicroelectronics, che segna un forte rialzo dell'1,16%.Giornata moderatamente positiva per Saipem, che sale di un frazionale +0,93%. Seduta senza slancio per Tenaris, che riflette un moderato aumento dello 0,80%.Piccolo passo in avanti per Campari, che mostra un progresso dello 0,76%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -0,96%.Pensosa Amplifon, con un calo frazionale dello 0,90%.del FTSE MidCap, Mondadori (+1,65%), Falck Renewables (+1,43%), Acea (+1,25%) e Tinexta (+0,95%). Le peggiori performance, invece, si registrano su CIR, che ottiene -2,08%.