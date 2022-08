Mercati azionari, UBP: le stime sugli utili sono ancora troppo alte

(Teleborsa) - Un secondo trimestre in cui le, per quanto riguarda ricavi e utili, ha sostenuto i corsi azionari nella seconda metà di luglio e nella prima metà di agosto. Con i prezzi dell'energia alle stelle, un'inflazione galoppante e le tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le. Questo però non sembra essere ancora riflesso nelle stime del consenso, secondo gli analisti di Union Bancaire Privée (UBP)."Numerose società continuano a sostenere di poter procedere con ulteriori aumenti dei prezzi per compensare le pressioni sui margini - spiega Norman Villamin, Chief Investment Officer (Wealth Management) di Union Bancaire Privée - Alcune hanno visto sviluppi positivi sul fronte della supply chain. Glisugli utili per i prossimi 12 mesi negli Stati Uniti, soprattutto per il prossimo anno"."Tuttavia,e il consensus degli analisti continua a prevedere una crescita degli utili per azione del 9% per l'indice S&P 500 sia per quest'anno che per il prossimo - continua - Per il momento, le stime per il terzo e quarto trimestre, entrambe al 10% (4-6% al netto del comparto energetico), si sono mosse a malapena con previsioni di crescita per la maggior parte dei settori che sono scese di circa 1 punto percentuale nell'ultimo mese, compensando gli aumenti per l'energia".Secondo Villamin, "le, sia negli Stati Uniti che in Europa, per riflettere il forte rallentamento dell'attività in un momento in cui i costi delle materie prime, della manodopera e dell'energia rappresentano ancora notevoli venti contrari per le imprese".La crescita degli utili nel 2022 dovrebbe restare moderata ma, nello scenario base di UBP che prevede una lieve recessione, è probabile che l'anno prossimo i profitti si riducano, poiché le aziende avranno molto probabilmente perso la capacità di aumentare i prezzi. "Questo, insieme a una crescita dei ricavi molto più contenuta, avrà probabilmente un", sottolinea il CIO.