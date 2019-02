Mercati asiatici, seduta di pesanti vendite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse asiatiche dopo il deludente dato sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti che ha mostrato il maggior calo dal 2009. I timori di un rallentamento dell'economia globale si stanno facendo più pressanti, agitando così i mercati finanziari internazionali. Sullo sfondo restano, poi, lenella speranza che venga raggiunta presto un'intesa.a 20.900,63 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,81% a 1.219,39 punti., con Shanghai in calo dell'1,11% e Shenzhen dello 0,79%. Pesanti vendite anche su Hong Kong (-1,87%) e Seoul (-1,34%). Più contenuta la discesa di Taiwan (-0,24%).Tra le altre piazze asiatiche, in rosso Singapore -0,33% e Bangkok -0,61%. Piatta Kuala Lumpur. Chiusa la piazza di Jakarta.Mumbai arretra dello 0,65% mentre Sidney sale appena dello 0,15%.