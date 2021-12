Mercati asiatici positivi su dati macro cinesi sopra le attese

(Teleborsa) - In una giornata dagli scambi limitati, con diversi listini chiusi o che terminano in anticipo le contrattazioni, i mercati asiatici mostrano rialzi su quasi tutti i listini. A contribuire al sentiment positivo sono i dati macroeconomici in arrivo dalla Cina, che hanno visto l'indice PMI Manifatturiero e Non-Manifatturiero salire a dicembre, contro attese del mercato per un leggero calo. Tokyo è chiusa per festività mentre. In rialzo Shenzhen, che aumenta dello 0,39% rispetto alla vigilia e Shanghai, che registra un +0,57%. Hong Kong (che chiude in anticipo alle 13:00 ora locale) registra un aumento dell'1,31% sull'indice Hang Seng. Seul è rimasta chiusa per tutta la giornata. In denaro Mumbai (+0,85%); variazioni negative per Sydney, che ha chiuso in anticipo alle 14:30, lasciando sul terreno lo 0,82%).

Grande giornata per le big cinesi del settore tech quotate a Hong Kong, con Alibaba che è salita dell'8,19%, Meituan del 3,21% e Tencent del 3,02%. Ciò ha spinto l'indice Hang Seng Tech a salire del 3,57% a 5,670.96 punti.



Giornata fiacca per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,09%. Seduta trascurata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un timido -0,07%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,07%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,78%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Martedì 04/01/2022

01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 54,5 punti)

02:45 Cina: PMI manifatturiero Caixin (preced. 49,9 punti)



Giovedì 06/01/2022

02:45 Cina: PMI servizi Caixin (preced. 52,1 punti).