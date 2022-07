Mercati asiatici positivi. Reserve Bank of Australia secondo attese

(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati asiatici, tranne che per le borse della Cina continentale, che perdono terreno in una seduta volatile. Sul fronte della politica monetaria, la Reserve Bank of Australia ha alzato i tassi di interesse di riferimento di 50 punti base all'1,35%, centrando le attese del mercato. Sul fronte macroeconomico, il PMI Caixin servizi di giugno è rimbalzato a 54,5 punti (grazie all'allentamento delle restrizioni), mentre l'inflazione in Corea del Sud è aumentata al +6% nel mese di giugno (risultando superiore alle attese per un +5,9%).

Durante la notte il Wall Street Journal ha riferito che Biden starebbe valutando di annullare alcune tariffe sulle importazioni cinesi nel tentativo di rallentare l'inflazione. Martedì il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen e il vicepremier cinese Liu He hanno tenuto una chiamata virtuale per discutere di questioni macroeconomiche.

Seduta positiva per il listino di Tokyo, che mostra un guadagno dell'1,02% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, perde terreno Shenzhen, che ritraccia dell'1,28%. Debole Shanghai, che lascia sul terreno lo 0,59%.



Senza direzione Hong Kong (+0,2%); in netto miglioramento Seul (+1,59%). Positivo Mumbai (+1,03%); con analoga direzione, guadagni frazionali per Sydney (+0,55%).



Frazionale rialzo per l'Euro contro la valuta nipponica, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,49%. Andamento piatto per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,07%. Appiattita la performance dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto +0,18%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,22%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,85%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Martedì 05/07/2022

02:45 Cina: PMI servizi Caixin (atteso 49,7 punti; preced. 41,4 punti)



Venerdì 08/07/2022

01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,8%; preced. 1%)

01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 186 Mld ¥; preced. 501,1 Mld ¥).