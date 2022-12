Mercati asiatici positivi con Cina che mette fine a quarantena viaggiatori

(Teleborsa) -. A migliorare il sentiment degli investitori è l'ulteriore allentamento delle misure contro il coronavirus da parte delle autorità cinesi. La. Le persone che arrivano nel paese dovranno solo ottenere risultati negativi al test Covid entro 48 ore dalla partenza. Ciò si confronta con l'attuale requisito di isolamento di otto giorni: cinque giorni in un hotel di quarantena designato o in una struttura centrale, seguiti da tre giorni a casa.La National Health Commission ha anche, poiché è diventato meno virulento e si evolverà gradualmente in una comune infezione respiratoria.Il governo ha invece affermato cheper qualsiasi motivazione, dagli affari e gli studi ai ricongiungimenti familiari, mentre il turismo in uscita, che si è ridotto quasi a zero durante la pandemia, riprenderà in modo ordinato.Sempre sul fronte della pandemia, ilha invece comunicato chea causa della rapida diffusione del virus nel paese. Il Giappone ha riaperto i suoi confini ai turisti a ottobre dopo più di due anni di severi controlli COVID, a condizione che i viaggiatori presentino una prova della vaccinazione o un test negativo per il coronavirus effettuato prima della partenza.Per quanto riguarda i, a novembre è risultata in leggero calo la disoccupazione in Giappone. Nello stesso mese, sono continuate ad aumentare le vendite al dettaglio, anche se meno delle attese.Sessione positiva per, con il Nikkei 225 che guadagna uno 0,16%. Performance migliore per, che mostra un aumento dell'1,19%, e per, che sale dello 0,18%. Guadagni frazionali per(+0,68%). Sulla parità(+0,19%).Modesto recupero sui valori precedenti per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano in progresso dello 0,21%. Controllato progresso per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia in salita dello 0,21%. Piccolo spunto rialzista per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,23%.Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,47%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,9%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,7%; preced. 4,3%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -3,2%)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 49,4 punti).