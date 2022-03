Mercati asiatici misti, negative le borse cinesi

(Teleborsa) - Gionata negativa per le borse asiatiche, sulla continua incertezza in arrivo dal conflitto in Ucraina e sulle preoccupazioni per le conseguenze globali su crescita, materie prime e commercio. A Tokyo, si muove sotto la parità il Nikkei 225, che scende con uno scarto percentuale dello 0,30%: il Nikkei 225 prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata negativa per Shenzhen, in calo dell'1,30%, e per Shanghai, che lascia sul terreno l'1,08%. I mercati cinesi hanno comunque recuperano terreno durante la seduta, dopo che erano scesi di oltre il 3%.

"I mercati cinesi stanno scendendo oggi, probabilmente guidati da diversi fattori - ha scritto in una nota Jeffrey Halley, analista di mercato senior per l'Asia-Pacifico presso OANDA - Il forte aumento dei prezzi delle materie prime, l'indice dei prezzi alla produzione che ha toccato l'8,80% questa mattina, il numero di casi di Covid-19 sulla terraferma, i rapporti secondo cui i governi locali sono sotto stress di bilancio".

Sul fronte macroeconomico, i dati ufficiali pubblicati oggi hanno mostrato che i prezzi al consumo e i prezzi alla produzione sono risultati sopra le attese del mercato in Cina a febbraio 2022.

Negativo Hong Kong (-1,48%). Buona la prestazione di Mumbai (+1,22%); con analoga direzione, in denaro Sydney (+1,09%). I mercati in Corea del Sud sono chiusi a causa delle elezioni presidenziali del paese. Si chiude l'era di Moon Jae-in, che verrà sostituito dal democratico Lee Jae-myung, o dal conservatore Yoon Suk-Yeol.



Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Euro contro la valuta nipponica, che scambia con una variazione percentuale dello 0,24%. Seduta trascurata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido +0,17%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 0,16%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 2,86%.



