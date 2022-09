Mercati asiatici misti, interventi di banche centrali Cina e Giappone

(Teleborsa) - Idopo l'ennesima seduta negativa di Wall Street, l'aumento dei rendimenti obbligazionari e la crescita dei timori di una recessione globale. Intanto, un report della Banca Mondiale afferma che la crescita nella maggior parte dell'Asia orientale in via di sviluppo e nel Pacifico è rimbalzata nel 2022 dagli effetti del Covid-19, mentre ladel virus.L'organizzazione internazionale prevede che la crescita nell'Asia orientale in via di sviluppo e nel Pacifico al di fuori della Cina accelererà al 5,3% nel 2022 dal 2,6% nel 2021. La Cina, che in precedenza ha guidato la ripresa nella regione,, una forte decelerazione dall'8,1% nel 2021.Nella giornata odierna, laha iniettato un totale di 175 miliardi di yuan (quasi 25 miliardi di dollari) nel sistema bancario attraverso operazioni di reverse repo, nel. Un reverse repo, o accordo di riacquisto inverso, è un processo attraverso il quale la banca centrale acquista titoli dalle banche per mantenere i livelli di liquidità. La banca centrale si impegna inoltre a rivendere loro i titoli in una data futura.Laha invece dichiarato che. In particolare, la BOJ acquisterà titoli con scadenze da 10 a 25 anni per un valore di 100 miliardi di yen (quasi 700 milioni di dollari) e titoli con scadenze da 5 a 10 anni per un valore di 150 miliardi di yen.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,43%, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,79%.Negativo(-0,86%); come pure, variazioni negative per(-0,92%). In frazionale calo(-0,33%); leggermente positivo(+0,24%).Allunga timidamente il passo l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto progresso dello 0,26%. Balza in avanti l'Euro nei confronti della divisa cinese, che amplia la performance positiva, con un incremento dello 0,79%. Modesto guadagno per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che avanza di poco a +0,44%.Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 0,25%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,72%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,4%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 49,5 punti)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 9 punti).