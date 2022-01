Mercati asiatici misti, brillante il listino di Tokyo

(Teleborsa) - Performance contrasta per i mercati asiatici, in una giornata in cui gli investitori si trovano a digerire un gran numero di dati macroeconomici in arrivo da Cina e Giappone. In particolare, il PIL cinese è cresciuto meno delle attese nel 2021. Nel frattempo, la Banca centrale cinese ha tagliato a sorpresa alcuni tassi chiave di 10 punti base. "Il taglio è stato maggiore del previsto, suggerendo che le autorità sono diventate più preoccupate per la debolezza dell'economia", ha affermato Carlos Casanova, economista senior per l'Asia presso Union Bancaire Privee. "I rischi derivanti da Omicron inizieranno a essere completamente valutati solo nei dati combinati gennaio-febbraio, poiché le restrizioni più gravi sono iniziate a fine dicembre", ha aggiunto.

Segno più per il listino di Tokyo, con il Nikkei 225 in aumento dello 0,74%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per Shenzhen, che continua la giornata all'1,50%, e per Shanghai, che cresce dello 0,58%. In lieve ribasso Hong Kong (-0,64%); sulla stessa tendenza, negativo Seul (-1,09%). Pressoché invariato Mumbai (+0,11%); guadagni frazionali per Sydney (+0,29%). Oggi, 17 gennaio, a New York le contrattazioni sono chiuse in occasione dell'Anniversario della nascita di Martin Luther King (il terzo lunedì di Gennaio).



Allunga timidamente il passo l'Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto progresso dello 0,23%. La giornata del 14 gennaio si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo -0,1%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,02%.



Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,14%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,79%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:



Lunedì 17/01/2022

00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1,4%; preced. 3,8%)

03:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 0,2%)

03:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,7%; preced. 3,9%)

03:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5%)

03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,8%).