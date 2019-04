Mercati asiatici in ordine sparso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Segnali di debolezza si registrano anche oggi tra le principali borse asiatiche dopo l'avvio di settimana prudente la vigilia e la. Gli investitori restano in attesa di nuovi sviluppi sul fronte commerciale mentre sembrano proseguire senza intoppi leSul fronte Brexit, oggi il premier britannico Theresa May incontrerà prima il presidente francese Emmanuel Macron poi la cancelliera tedesca Angela Merkel, in vista del vertice straordinario dell'Ue di domani.L'indice Nikkei della borsa giapponese ha terminato gli scambi sulla parità a 21.760,90 punti mentre il più ampio paniere Topix ha concluso con un -0,13%.: Shanghai -0,18% e Shenzhen +0,34%.le rispettive sedute. Seul segna un +0,41%, Singapore +0,17%, Hong Kong +0,15% e Jakarta +0,78%. Bangkok +0,49% e Taiwan +0,28%. Debole Kuala Lampur -0,20%.Limature per Mumbay +0,05% e per Sidney -0,01%.