Mercati asiatici deboli

(Teleborsa) - Si avvia all'insegna della debolezza la settimana delle principali borse asiatiche. I cali sono comunque limitati grazie ai segnali positivi giunti dal mercato del lavoro statunitense e all'ottimismo degli investitori sulle trattative del commercio internazionale tra le delegazioni di Cina e USA, in corso a Washington.



L'indice Nikkei della borsa giapponese ha terminato gli scambi con un -0,16% a 21.773,57 punti mentre il più ampio paniere Topix ha concluso con un -0,38%.



Deboli le borse cinesi: Shanghai -0,31% e Shenzhen -1,09%.



Segni prevalentemente negativi anche tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Seul segna un -0,12%, Singapore -0,24%, Hong Kong -0,27% e Jakarta -1,17%. Bangkok chiusa per festività. Positive le piazze di Taiwan +0,79% e Kuala Lampur +0,08%.



Limature per Mumbay -0,04% mentre Sidney sale dello 0,59%. © RIPRODUZIONE RISERVATA