Mercati asiatici contrastati, crolla il Kospi

(Teleborsa) - Giornata contrastata per i mercati asiatici, in una giornata priva di dati macroeconomici significativi. Intanto, i tassi di prestito a un anno e cinque anni della Cina sono stati lasciati invariati. Oggi Wall Street sarà chiusa per celebrare il Juneteenth, festa che commemora la liberazione delle persone africane schiavizzate nel paese nordamericano.

Sul fronte societario, spiccano le performance negative di NetEase, dopo che ha ritardato il lancio del suo videogioco Diablo Immortal, e di JD.com, dopo i risultati deludenti nel grande evento di shopping "618".

Giornata "no" per la Borsa di Tokyo, in flessione dell'1,06% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, giornata brillante per Shenzhen, che avanza dell'1,53%. Sulla parità Shanghai.



Pressoché invariato Hong Kong (+0,17%); depresso il mercato di Seul (-2,55%). Sui livelli della vigilia Mumbai (+0,01%); in ribasso Sydney (-0,8%).



Frazionale rialzo per l'Euro contro la valuta nipponica, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,28%. Debole la giornata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un calo dello 0,24%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia con una variazione percentuale dello 0,29%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 0,24%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 2,79%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Giovedì 23/06/2022

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 53,3 punti)



Venerdì 24/06/2022

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%).