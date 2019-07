Mercati asiatici cauti guardano alla Federal Reserve

(Teleborsa) - Segnali di debolezza giungono dai listini asiatici con gli investitori che si muovono con prudenza in attesa delle decisioni di politica monetaria che prenderà stasera la Federal Reserve. Sullo sfondo rimane la questione dei dazi con la ripresa dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha chiuso con un ribasso dello 0,73% a 21.551,60 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,36%. Giù anche Seul -0,38%.



Negative anche le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,59% e Shenzhen lo 0,62%. Limature per Taiwan -0,07%.



Segni meno tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che viaggia in calo dell'1,10%, così come Singapore (-0,54%) e Jakarta (-0,26%). Kuala Lampur arretra dello 0,53%. In controtrend Bangkok (+0,32%).



Altrove, è debole Mumbay (-0,50%) seguita da Sydney (-0,41%).