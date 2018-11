Mercati al capolinea? I guru della finanza sono pessimisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sale l'attesa per la riapertura di Wall Street dopo la pausa del Thanksgiving Day. Oggi, 23 novembre, la Borsa più grande del mondo tratterà solo mezza giornata e pertanto sono attesi volumi al di sotto della media, ma dopo il tracollo di martedì 20 novembre - cui è seguito un discreto rimbalzo prima della pausa - sono in molti a chiedersi dove andranno i mercati. Perché quella del 20 novembre non è stata una semplice una giornata "no":, complice anche l'allarme lanciato da, fondatore della società di gestione Doubleline Capital. Gundlach ha affermato che le azioni sono ancora troppo costose aggiungendo che non è ancora scattato la fase ribassista vera e propria.Si tratta solo dell'ultimo allarme lanciato da un investitore professionista. Scorrendo dichiarazioni e relazione fatte dai guru dei fondi hedge in occasione delci si rende conto di come il panic selling possa essere tutt'altro che lontano.Durante il convegno svoltosi a Greenwich (Connecticut), ribattezzato la "", sono emerse diverse problematiche. L'investitoreha detto che ilche potrebbe creare problemi a mercati e investimenti. "Probabilmente il credito aziendale vivrà momenti davvero spaventosi", ha sentenziato. E detto da lui, chi aveva previsto il crack del 1987, suona come un campanello d'allarme. Soprattutto perché tra i Paesi ad elevato debito Jones haIl fondatore della Tudor Investment Corporation ha poi detto che ilvoluto da Trump alla fine del 2017causando uncui la Federal Reserve dovrà porre rimedio con un aumento dei tassi.Non dorme sonni tranquilli neanchefondatore di Bridgewater Associates: ritiene infatti che vi siano una, tra cui lee ilDalio non sa dire quando avverrà l'inversione di rotta del ciclo economico, ma "abbassando i tassi di interesse si aumentano i prezzi degli asset, quindi in caso di recessione la politica monetaria può fare ben poco. Questo rende i rischi asimmetrici", ha spiegato.L'unica, dove Bridgewater ha iniziato a vendere prodotti di investimento grazie all'ottenimento di una licenza da parte di Pechino. "La Cina ha avuto un enorme successo e continua a stare sulla cresta dell'onda grazie ad una sua energia interna" ha spiegato.