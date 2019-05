Mercati a prova di rimbalzo. Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, nel tentativo di rimbalzo da un giovedì nero. Il contesto in generale rimane comunque condizionato dalle. Sulla questione è intervenuto ancora una volta il Fondo Monetario Internazionale che ha lanciato l'allarme: "Una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina può mettere a rischio la crescita mondiale del 2019".L'attenzione degli investitori resta concentrata anche sulla vicenda Brexit, con l'ipotesi di dimissioni della premier inglese Theresa May. Intanto cresce l'attesa per le elezioni europee, sul, che si concluderanno domenica prossima, 26 maggio.Sul mercato Forex, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,27%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.282,3 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,21%.Scende lo spread, attestandosi a +270 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,58%.bilancio decisamente positivo per Francoforte che vanta un progresso dello 0,86%. Bene anche Londra che cresce dello 0,74%. Sostenuta Parigi con un discreto guadagno dello 0,84%.con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,26%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori assicurativo (+1,64%), bancario (+1,55%) e viaggi e intrattenimento (+1,44%).di Milano, troviamo CNH Industrial (+4,35%) che ha fatto sapere riavvierà piano buyback fino a 700 milioni dollari.Bene le banche rappresentate da UBI Banca (+2,42%), Azimut (+2,35%) e Banco BPM (+2,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus -1,63% su prese di beneficio.Al Top tra le azioni italiane a, CIR (+5,45%), Maire Tecnimont (+3,87%), Falck Renewables (+3,46%) e Autogrill (+3,38%).