Menarini, motivazione sentenza Appello: non contestabile in sede penale adesione a scudo fiscale

(Teleborsa) - "Ritiene questa Corte chei, comunemente definite, riportandole al paradigma del delitto di riciclaggio". E' questo uno degli aspetti più significativi della. I due, figli del patron della multinazionale farmaceutica Sergio Aleotti deceduto nel 2014, erano stati condannati dal Tribunale rispettivamente a 9 anni e ai 7 mesi e a 7 anni e 7 mesi per riciclaggio.A novanta giorni dalla conclusione del processo di Appello,Affermazioni queste che, difensore di Lucia Aleotti e che dispongonoAltro punto qualificante della sentenza, è quello relativo, che in primo grado era stata appunto condannata per concorso nel delitto di riciclaggio. Anche in questo caso la Corte ha recepito le argomentazioni della difesaIn particolare, i relatori scrivono che la ritenuta. Congetturale, in quanto sprovvista di qualsivoglia sia pur minimo riscontro fattuale ed altresì illogica nel suo tentativo di superare la spiegazione alternativa proposta dalla difesa".