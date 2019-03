Menarini, nel 2018 in crescita fatturato e dipendenti: assunte 600 persone, il 60% donne

Ultimo aggiornamento: 15:43

Menarini, gruppo farmaceutico multinazionale italiano con sede a Firenze e ora presente in 136 paesi nel mondo, ha chiuso il 2018 con un fatturato di 3,66 miliardi di euro, in crescita dell'1,6% nonostante.Il gruppo, sottolinea una nota, è riuscito a compensare, quasi 200 milioni di perdita di fatturato derivante dalla scadenza del brevetto dell'Olmesartan (un trattamento per l'ipertensione) e l'impatto negativo dei tassi di cambio specialmente in Russia e in Turchia.In crescita anche i dipendenti. Nel 2018 sono state assunte 600 persone, di cui il 60% donne, portando il totale dei dipendenti a 17.632.A livello di fatturato, i paesi più importanti per il gruppo si confermano l'Italia, la Germania e la Russia, ma l'azienda ha continuato a mostrare, in scia del trend degli ultimi anni, un forte interesse per l'area asiatica, con evidenti segnali di crescita in Cina (+42%), Tailandia, Polonia e Centro America.