Menarini, buon 2018: in crescita fatturato e dipendenti, maggioranza donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Anno 2018 positivo peril Gruppo farmaceutico multinazionale italiano con sede a Firenze e ora presente in 136 paesi nel mondo che ha registrato un fatturato dicon unaIl Gruppo è riuscito a compensare, infatti, quasidi fatturato derivante dalla scadenza del brevetto dell'Olmesartan (trattamento ipertensione) e dall'impatto negativo dei tassi di cambio specialmente in Russia e in Turchia. Dati questi, presentati appunto nella città capoluogo della Toscana in occasione di uno dei tradizionali periodici incontri dei vertici dell'azienda con la stampa, ilmanager svizzero esperto del settore farmaceutico approdato nell'azienda italiana da quasi un anno, e la famigliapresenti entrambi nel Consiglio di amministrazione.- Continua anche la. Un dato particolarmentein un contesto generale lavorativo in cui le donne fanno fatica è proprio quello che riguarda lanel 2018 sono state assunte, di cui ilper un totale di- A livello di fatturato,per l'azienda si confermanoma l'azienda ha continuato a mostrare, in scia del trend degli ultimi anni, un forte interesse percon evidenti segnali di crescita inIl Gruppo infine continua adfocalizzandosi principalmente nell'area