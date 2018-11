Melegatti e Unicredit siglano un accordo per il rilancio del marchio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unicredit insieme a Melagatti per il rilanciare lo storico marchio. È stato firmato un accordo di finanziamento, attraverso delle linee di credito a medio-lungo termine, che andrà a sostenere il piano di sviluppo dell'azienda.«Il nostro investimento si è concentrato sull'acquisizione di un brand e di opifici che hanno contribuito a diffondere in Italia e nel mondo la qualità del Made in Italy. Siamo felici per aver riaperto la Melegatti, riassicurato un futuro ai lavoratori e al territorio e garantito il ritorno dei famosi prodotti dolciari sulle tavole dei consumatori. Con UniCredit abbiamo siglato un accordo finanziario nell'ottica dello sviluppo dell'innovazione, di processo e di prodotto, e del continuo miglioramento qualitativo della produzione per garantire sempre più elevati standard ai prodotti Melegatti», ha commentato Roberto Spezzapria vicepresidente di Melegatti.