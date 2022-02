MeglioQuesto, finanziamento per 15,5 milioni di euro da illimity

(Teleborsa) - MeglioQuestoha sottoscritto con illimity Bank tre contratti di finanziamento per un importo complessivo di 15,5 milioni di euro con scadenza 31 dicembre 2027. L'operazione prevede tre linee di credito disciplinate da tre distinti contratti di finanziamento: una da 5,5 milioni di euro assistita da Garanzia Italia, una da 5 milioni di euro assistita da Garanzia Italia MidCap e una da 5 milioni di euro che potrà essere utilizzata anche per acquisizioni. Le primi due, come previsto dalle condizione SACE, potranno essere utilizzate per esigenze di capitale circolante, costi del personale e investimenti per stabilimenti e attività in Italia.

"Le condizioni più favorevoli di finanziamento conferiscono a MeglioQuesto una maggiore solidità e affidabilità, soprattutto nei confronti del mondo bancario", afferma in una nota la società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale. Viene sottolineato che "il cash flow liberato favorirà operazioni di crescita anche per linee esterne".

L'erogazione consentirà anche l'estinzione anticipata del finanziamento RiverRock (9,3 milioni di euro comprensivo anche della penale per estinzione anticipata) sottoscritto nel 2020 con la finalità di finanziare l'operazione di acquisizione di AQR, consentendo un risparmio complessivo pari a circa 1,84 milioni di euro nel periodo 2022-2025, di cui circa 0,56 milioni di euro nel 2022.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)