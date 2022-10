MeglioQuesto, diritto di recesso esercitato per 175.304 azioni

Giovedì 6 Ottobre 2022, 20:45







(Teleborsa) - MeglioQuesto, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha comunicato i risultati dell'esercizio del diritto di recesso connesso all'approvazione delle modifiche statutarie inerenti l'introduzione delle azioni a voto plurimo a opera dell'assemblea dei soci del 23 agosto 2022.



Il diritto di recesso è stato validamente esercitato per un totale di 175.304 azioni, rappresentative del 0,30% del capitale sociale di MeglioQuesto e per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del valore di liquidazione determinato in 2,038 euro per ciascuna azione, pari a 357.269,55 euro.



Le azioni oggetto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti della società che non abbiano esercitato il diritto di recesso. Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a 30 giorni decorrenti dal deposito dell'offerta in opzione presso il competente Registro delle Imprese.