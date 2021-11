MeglioQuesto, CEO Felice Saladini acquista 25 mila azioni

(Teleborsa) - MeglioQuesto, società quotata su Euronext Growth Milan da fine giugno e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha reso noto che l'amministratore delegato e azionista di maggioranza Felice Saladini ha acquistato in data 19 novembre 25.000 azioni ordinarie a un prezzo pari a 3,84197 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 96 mila euro.

"La decisione di continuare a investire in MeglioQuesto rappresenta la mia personale fiducia nello sviluppo e nella crescita del gruppo che stiamo portando avanti - ha commentato Felice Saladini - Il nostro mercato ha grandi prospettive e sono certo che il nostro gruppo esprime in questo momento storico un ruolo guida che ci consente di cogliere queste opportunità da protagonisti e creare valore per tutti i nostri stakeholder".

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)