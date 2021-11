MeglioQuesto, Andrea Manara nominato Chief Financial Officer

(Teleborsa) - Il CdA di MeglioQuesto, società quotata su Euronext Growth Milan da fine giugno e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha deliberato la nomina di Andrea Manara nel ruolo di Chief Financial Officer del gruppo. Manara ha un'esperienza di oltre 20 anni nel settore finance & accounting e ha ricoperto il ruolo di CFO per realtà come Tattile e Colcom Group.

"Diamo il benvenuto ad Andrea Manara, certi che il suo contributo sarà importante nel portare avanti e creare nuove opportunità nello sviluppo aziendale, grazie alla collaborazione tra professionisti capaci di contribuire a rendere il nostro gruppo di lavoro un modello di riferimento per tutto il settore", ha commentato Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto.

"Dopo diverse esperienze internazionali è un piacere tornare a far parte di una realtà italiana e in rapida crescita come MeglioQuesto - ha affermato il neo-CFO - Sono certo che la collaborazione con il team di lavoro aziendale contribuirà a creare nuove sfide e progetti volti al rafforzamento di una realtà in continua espansione, anche per linee esterne, e con uno sguardo costante verso il futuro".

(Foto: © rawpixel)