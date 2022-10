MeglioQuesto, Alberto Bernardi nominato Investor Relations Officer

Giovedì 27 Ottobre 2022, 13:00







(Teleborsa) - Il CdA di MeglioQuesto, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha nominato Alberto Bernardi quale Investor Relations Officer. Bernardi ha maturato un'esperienza ultraventennale in aziende multinazionali in Italia e all'estero in ruoli di general management e nelle aree della pianificazione strategica e della finanza aziendale. In questi mesi ha collaborato in qualità di Advisor con MeglioQuesto, curando in particolare l'area AFC e le operazioni di acquisizione.



"Il nuovo ruolo assegnato ad Alberto Bernardi, con il suo bagaglio di competenze e di efficienza nella gestione di business e finance, è un importante elemento di accelerazione della nostra organizzazione in costante espansione - ha commentato l'AD Felice Saladini - È la persona giusta per esprimere agli investitori i principi di trasparenza ed efficienza che ci caratterizzano".









(Foto: © rawpixel)