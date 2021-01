(Teleborsa) - Seduta positiva per Meggitt che avanza dell'1,22% dopo aver annunciato le stime per l'anno che si è appena concluso.



Il Gruppo prevede un fatturato di 1,7 miliardi di sterline per l'anno terminato il 31 dicembre ed un utile operativo sottostante che sarà compreso tra 180 e 200 milioni di sterline come stimato in precedenza.



La tendenza ad una settimana di Meggitt è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 250. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Il quadro tecnico di Meggitt segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 424 centesimi di sterlina (GBX), mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 442,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 415,2. © RIPRODUZIONE RISERVATA