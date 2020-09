MEF, via libera UE a proroga moratoria finanziamenti a PMI

(Teleborsa) - Via libera della Commissione Europea alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le PMI. Lo annuncia il MEF, precisando che Bruxelles ha deciso di "non sollevare obiezioni sul prolungamento" di questo strumento previsto dal Decreto Agosto.



Assieme alla moratoria viene prorogata anche la connessa garanzia della sezione speciale del Fondo PMI. Tale prolungamento è valido fino al 31 gennaio 2021 e per le rate di mutuo delle imprese del settore turistico fino al 31 marzo 2021.



L'estensione del termine della moratoria viene ritenuta dall'UE un aiuto compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato prevista dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.