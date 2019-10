MEF tiene Global Investor Call per futura emissione in dollari

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha affidato ad un pool di banche - Barclays, HSBC, J.P. Morgan - il mandato per organizzare una Global Investor Call per oggi 7 Ottobre, a cui potrà seguire una serie di call bilaterali con gli investitori, finalizzate ad una nuova emissione in dollari.



Una nuova emissione multi-tranche denominata in US dollari in formato SEC-Registered Global potrà essere effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).



L'offerta verrà effettuata solo mediante prospetto conforme ai requisiti della Sezione 10 del Securities Act del 1933, come modificata. © RIPRODUZIONE RISERVATA