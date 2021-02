© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornate piene di lavoro per il nuovoche sta lavorando sul primo decreto economico del Governo Draghi, ilche si è bruscamente fermato con la crisi del Governo Conte ed è rimasto congelato durante l'iter che ha portato alla formazione del nuovo esecutivo. Ed ilperché assieme alla questione dei ristori ai settori colpiti dalle misure restrittive c'è da risolvere il problema dellee dellasospesa fino al 28 febbraio.Il primo problema da risolvere èresi disponibili dal maggior deficit per l'erogazione deidalle norme anti-Covid, mentre cresce la pressione dei vari settori coinvolti nei lockdown parziali e totali.Il sostegno manca ormai da due mesi esull'economia, imponendo chiusure forzate di moltissime attività. Dai ristoranti al turismo invernale, sono molte le categorie convolte, senza dimenticare la mancata ripartenza di teatri, cinema e palestre, che rischiano la chiusura definitiva.Un intervento che dovrebbe andare al di là dell'esistenza o meno di una partita IVA e prevedere un unIl tempo stringe perdal precedente provvedimento del governo. Il punto è evitare una pioggia di avvisi di riscossione e cartelle a partire dal 1° marzo ele scadenze in via generalizzata di almenoi, facendolo coincidere anche con la scadenza dello Stato di emergenza al 30 aprile 2021.Si parla poi di un nuovodelle notifiche e quindi dei termini di prescrizione, cosicché l'invio delle cartelle potrebbe anche essere essere selettivo ed abbracciare un arco temporale più ampio di due anni, evitando la montagna di notifiche e ripercussioni pesanti sull'economia.E infine la rottamazione delle cartelle per gliche l'hanno richiesta potrebbe essere prorogata, per evitare il pagamento in soluzione unica di 950 milioni di rate sospese dai decreti del Conte Bis.Si tratta di ben, che sono state bloccate lo scorso anno ed andrebbero pagate per non decadere dall'agevolazione.