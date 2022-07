MEF, ripresa economia fa aumentare entrate tributarie e contributive

Venerdì 15 Luglio 2022, 16:30







(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha comunicato che le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-maggio 2022 sono aumentate di 25.389 milioni di euro (+9,5%) rispetto all'analogo periodo del 2021. Il dato tiene conto della variazione positiva delle entrate tributarie dell'11,3% (+19.410 milioni di euro) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive del 6,1% (+5.979 milioni di euro).



Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra una crescita del gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato (+18.562 milioni di euro, +10,9%); le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+2.090 milioni di euro, +70,8%) mentre si registra una lieve flessione per il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali (-132 milioni di euro, -1,1%).



"Anche le entrate contributive evidenziano un aumento da ricondursi principalmente alla crescita delle entrate contributive del settore privato per effetto dell'andamento positivo del quadro congiunturale e del mercato del lavoro registrato nei primi mesi del 2022", commenta il ministero.