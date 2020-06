MEF, rimborso parziale BTP 15 giugno 2020 con Fondo ammortamento

(Teleborsa) - Il MEF annuncia che sono stati utilizzati 717 milioni di euro, disponibili sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, a rimborso parziale del BTP scadenza 15 giugno 2020.



Tale operazione viene effettuata per utilizzare gli importi recentemente affluiti al Fondo, che è stato istituito con lo scopo di rimborsare o ritirare titoli di Stato dal mercato per favorire la riduzione dello stock del debito.



