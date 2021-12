MEF, protocollo con Guardia di Finanza per tutela risorse del PNRR

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'accordo, si legge in una nota congiunta, "muove dalla consapevolezza che un intervento dalla portata epocale, come il PNRR, destinato a essere il volano per il rilancio e la crescita del nostro paese, richieda la più stretta sinergia tra le Amministrazioni, in linea, peraltro, con quanto richiesto dalle norme europee".

Il regolamento 241/2021 che ha istituito, a livello europeo, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede, infatti, che gli stati membri debbano adottare ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare i casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppi finanziamenti, lesivi degli interessi finanziari dell'unione, anche mediante il potenziamento del proprio sistema nazionale antifrode. A questo fine, MEF e Guardia di Finanza hanno sancito la condivisione, anche mediante l'interoperabilità delle rispettive banche dati, di un importante patrimonio informativo, costituito da dati e informazioni sui soggetti attuatori, realizzatori ed esecutori degli interventi finanziati dal PNRR.

È previsto, inoltre, che la Guardia di Finanza partecipi, con propri rappresentanti, alla cosiddetta "rete dei referenti antifrode", istituita presso la Ragioneria Generale e costituita da referenti della Ragioneria stessa e delle Amministrazioni centrali. Risulterà utile il confronto sulla base delle esperienze maturate sul campo, anche allo scopo di individuare i settori caratterizzati da maggiori profili di rischio di frode, pure per poter meglio calibrare, in ottica preventiva e mirata, i contenuti di bandi e/o avvisi pubblici da diramare. In tale sede, potrà essere concordata, inoltre, l'esecuzione di interventi da parte del Corpo, anche in forma coordinata con le attività di controllo della Ragioneria Generale e delle Amministrazioni centrali.