MEF: nei primi sette mesi 2020 calo entrate per 33,4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Lenei primi sette mesi del 2020 evidenziano nel complesso una diminuzione dell'(-33.425 milioni di euro) rispetto all'analogo periodo dell'anno 2019. Il dato tiene conto della variazione negativa del 7,8% (-20.605 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 9,3% (-12.820 milioni di euro).È quanto si legge nel Rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-luglio 2020, redatto congiuntamente dale dal Dipartimento della"È importante ribadire che il risultato dei primi sette mesi rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, presenta elementi didovuti all'inclusione nei versamenti di quest'anno di quelli deie "minimi o forfettari" che, nell'anno 2019, avevano versato a scadenze differite per effetto della proroga dei versamenti", spiega il ministero in una nota."Inoltre, la diminuzione del gettito delle entrate tributarie è stato influenzato dagli effetti dei variche hanno disposto ladi versamenti tributari e contributivi che saranno recuperate, in parte, entro la fine dell'anno", conclude.