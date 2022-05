MEF, mandato per emissione di un nuovo BTP 15 anni

Lunedì 23 Maggio 2022, 16:30







(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato di aver affidato a Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan, Nomura e UniCredit il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 15 anni BTP - scadenza 1° marzo 2038 - per un importo non superiore a 5 miliardi di euro (no grow). La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato, spiega una nota del ministero.