(Teleborsa) - Il Tesoro offrirà agli investitori 5 miliardi del nuovo BOT semestrale, maggio 2022, nell'asta di venerdì 26 novembre.



Lo si legge in una nota del MEF in cui precisa che il 30 novembre, data di regolamento dell'operazione, scadono BOT semestrali per sei miliardi.