MEF, in asta fino a 3,75 miliardi di BTP-short e BTPei il 27 settembre

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione fino a 2,5 miliardi di euro di BTP Short Term e fino a 1,25 miliardi di e BTP€i (ovvero indicizzati all'inflazione). I titoli vanno in asta martedì 27 settembre. La data di regolamento è il 29 settembre.



In particolare, saranno collocati BTP Short Term con scadenza 30/05/2024, cedola dell'1,75%, per un importo compreso tra 2 e 2,5 miliardi di euro; e BTP€i con scadenza 15/05/2033, cedola dello 0,10%, per un importo compreso tra 750 milioni di euro e 1,25 miliardi di euro.



Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno dei predetti intervalli di emissione.