9 Marzo 2021

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione.

La modifica fissa i nuovi termini per il versamento dell'imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione rispettivamente al 16 maggio e al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta.

I nuovi termini di versamento e dichiarazione si applicheranno anche in sede di prima applicazione della norma in luogo di quelli prorogati, rispettivamente al 16 marzo 2021 e al 30 aprile 2021, con il DL 15 gennaio 2021.