(Teleborsa) -sono state, con una "consistente diminuzione" rispetto all'anno precedente (, per effetto dell'emergenza sanitaria in corso. E' quanto rileva l'ultimo Ossservatorio del MERF.Ildelle partite IVA è stato aperto da, il 21% da società di capitali e solo il 3,4% da società di persone. Rispetto al 2019 la flessione di avviamenti è generalizzata: dalle, allefino alle. Si registra invece un forte aumento di partite IVA avviate da soggetti), connesso alla crescita del settore delleche presentava trend in aumento anche nel 2019.A livello territoriale, circa ildelle nuove aperture è localizzato al, il 21,4% al Centro e il 34,1% al Sud ed Isole. Il confronto con l'anno precedente evidenzia che tutte lemostrano un calo di avviamenti: i maggiori si sono registrati nelle(-19%), in(-18,7%) e(-17,6%), il più contenuto in Veneto (-5,3%).La classificazione per settore produttivo evidenzia che ilcontinua a registrare il(circa il 20% del totale), seguito dalle attività professionali (16,3%) e dall'agricoltura (10,8%). Rispetto al 2019 fra i settori principali(+9,5%), mentre tutti gli altri comparti accusanodi aperture: -34,1% per-33,5% pere d'intrattenimento e -24% per le.Per quanto riguarda le persone fisiche, la ripartizione per sesso è stabile, con ildi aperture da parte di. Ildelle nuove partite IVA è stato avviato daed il 31% da soggetti nella classe 36-50 anni. La riduzione delle aperture è tanto più forte quanto maggiore è l'età (-10% della classe più giovane e -25,3%% della più anziana).Lo scorso annohanno aderito al, con una flessione del 18% in confronto al 2019; tali adesioni rappresentano il 46,4% del totale delle nuove aperture di partita Iva.Quest'anno il MEF offre un focus anche sulle, data l'eccezionalità del 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia. Nel periodo gennaio-dicembre 2020 risultano, il 25% in meno rispetto alle 427.623 riscontrate nel corso del 2019. UN dato che va letto con cautela poiché alcuni contribuenti potrebbero aver comunicato tardivamente l'avvenuta cessazione o il dato del 2019 potrebbe comprendere alcune cessazioni d'ufficio operate dall'Agenzia delle Entrate per non-operatività e anche perché spesso il contribuente non ottempera all'obbligo di chiusura della partita Iva al momento della cessazione dell'attività.