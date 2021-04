22 Aprile 2021









(Teleborsa) - Il prossimo 27 aprile il ministero dell'Economia e delle Finanze offrirà in asta titoli di Stato a medio e lungo termine per massimi 5,5 miliardi di euro. È quanto annuncia il Mef in una nota.

Nel dettaglio saranno offerte la terza tranche del BTp short term (scadenza 29/11/2022) per un importo compreso tra 3,25 e 3,75 miliardi; la settima tranche del BTp a 5 anni indicizzato all'inflazione dell'area euro (scadenza 15/05/2026) per un importo compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro; e la seconda tranche del BTp a 30 anni indicizzato all'inflazione dell'area euro (scadenza 15/05/2051) per un importo compreso tra 500 e 750 milioni di euro.