23 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che venerdì 26 marzo andranno in asta 6 miliardi di euro di BOT a 6 mesi.

Il regolamento dei Buoni, durata 183 giorni e scadenza 30 settembre, è fissato per il 31 marzo, data in cui vengono a scadere titoli analoghi per 6,5 miliardi di euro.