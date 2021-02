(Teleborsa) - Il 24 febbraio il Ministero dell'economia e delle finanze metterà all'asta BOT semestrali per 6,5 miliardi. Il MEF precisa che il regolamento dei Buoni, durata 186 giorni e scadenza 31 agosto, è fissato per il 26 febbraio.



Il 26 febbraio sono in scadenza BOT semestrali per 7,46 miliardi.



