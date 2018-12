Mef, si è dimesso Roberto Garofoli, Capo di Gabinetto del ministro Tria

(Teleborsa) - Roberto Garofoli si è dimesso dal suo incarico di capo di Gabinetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ricopriva dal febbraio 2013 quando venne chiamato dall'allora Ministro Padoan. Torna al Consiglio di Stato dove è Presidente di sezione.



Al momento, il Ministro Tria non avrebbe ancora assunto decisioni sul successore di Garofoli, che lascia dopo la conclusione della trattativa con la Commissione europea sulla Manovra di bilancio.



Nelle scorse ore, per la successione era circolato il nome di Fortunato Lambiase, Consigliere del Senato e attualmente capo della segreteria tecnica del titolare di via XX Settembre.



