(Teleborsa) -rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, equivalente a +0,3%. Lo rende noto il ministero dell'Economia che specifica come il dato sia condizionato dalla variazione negativa del 2,3% del mese di febbraio determinata dall'andamento dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui risultati delle gestioni individuali di portafoglio (-655 milioni di euro) e dell'imposta sostitutiva dovuta sulle forme pensionistiche complementari ed individuali (-712 milioni di euro).di cui 660 milioni di euro (-81 milioni di euro, -10,9%) dalle imposte dirette e 770 milioni di euro (+150 milioni di euro, pari a +24,2%) dalle imposte indirette.Nel dettaglio, lerisultano pari a 40, 043 miliardi di euro, in calo di 744 milioni di euro (-1,8%) rispetto al medesimo periodo del 2018. I(+1.120 milioni di euro) che riflette l'andamento delle ritenute IRPEF sui lavoratori del settore privato (+610 milioni di euro, pari a +3,6%) e sui dipendenti del settore pubblico (+669 milioni di euro, pari a +4,2%).Sempre tra le imposte dirette si segnala la riduzione dell'imposta sostitutiva sui redditi e delle ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (-362 milioni di euro), dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (-675 milioni di euro) che rispecchia le performance negative dei mercati nel corso del 2018. Anche l'imposta sostitutiva sul valore dell'attivo dei fondi pensione mostra una diminuzione di 712 milioni di euro che - ricorda il Mef - "riflette i risultati negativi dei rendimenti medi ottenuti nel 2018 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari".Le, che ammontano a 26.920 milioni di euro, registrano una variazione positiva di 968 milioni di euro (+3,7%). In particolarea far segnare i risultati migliori, mentre diminuisce il prelievo sulle importazioni (-20 milioni di euro, -0,9%).Anche l'imposta sulle assicurazioni segna un incremento di 15 milioni di euro pari a +4,4%; andamenti negativi invece per l'imposta di bollo (-118 milioni di euro, -13,0%)e l'imposta di registro (-53 milioni di euro, -6,1%).Nel primo bimestre dell'anno, conclude il ministero, le entrate dai giochi ammontano a 2.581 milioni di euro (+4,1%).