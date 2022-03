MEF, fabbisogno settore statale febbraio a 4,2 miliardi euro

Martedì 1 Marzo 2022, 18:30







(Teleborsa) - Cresce il fabbisogno statale a febbraio, anche se il trend è in miglioramento rispetto al 2021. E' quanto emerge dai dati provvisori pubblicati dal MEF, secondo cui il saldo del settore statale a febbraio chiude con un fabbisogno di 4,2 miliardi di euro, in peggioramento rispetto ai 902 milioni di gennaio ed in miglioramento di circa 6,1 miliardi rispetto al valoro di febbraio 2021 (-10,293 miliardi).



"Nel confronto con il corrispondente mese del 2021 - spiega il Tesoro - il saldo ha beneficiato dell'andamento positivo degli incassi fiscali legato all'effetto della congiuntura grazie anche al risultato positivo dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze e delle imposte sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio e sulle forme pensionistiche complementari e individuali. Dal lato dei pagamenti, si registrano aumenti della spesa degli Enti previdenziali e delle Amministrazioni territoriali. La spesa per interessi sui titoli di Stato presenta una riduzione di circa 270 milioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.